Alien Hominid HD e Alien Hominid Invasion arrivano anche su PS4 e PS5, nei nuovi annunci di The Behemoth

È un action sparatutto piuttosto classico come struttura ma decisamente fuori di testa per quanto riguarda tutto il resto, nel quale interpretiamo vari alieni alle prese con agenti da far fuori in diverse maniere, utilizzando tecniche e armi alquanto fuori di testa.

Alien Hominid HD è una versione migliorata e aggiornata del classico action 2D a scorrimento che ha lanciato The Behemoth alle luci della ribalta, presentando la classica grafica disegnata a mano del team e la solita assurdità generale in una sorta di contesto fantascientifico.

The Behemoth ha deciso di aggiornare il pubblico con una serie di novità tutte insieme per quanto riguarda il proprio catalogo, annunciando tra l'altro l'arrivo di Alien Hominid HD e Alien Hominid Invasion anche su PS4 e PS5 , completando così le piattaforme di uscita dopo essere arrivato anche su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Azione classica in contesti folli

Il gioco può essere affrontato da soli o in multiplayer cooperativo e rappresenta ormai un vero e proprio classico, ora in arrivo anche su PS4 e PS5.

Alien Hominid Invasion è invece una sorta di seguito super potenziato della serie, che presenta una meccanica simile.

Anche in questo caso si tratta di un action 2D a scorrimento, in cui gli alieni sono tornati per invadere la Terra e sembrano ancora più combattivi di prima. Anche in questo caso si tratta di una rivisitazione alquanto folle della classica invasione aliena, in cui gli "ominidi" in questione si impegnano in una distruzione totale assortita con una grande varietà di armi e situazioni di gioco.

Il tutto sempre in singolo o multiplayer cooperativo, seguendo lo stile classico delle produzioni di The Behemoth, che a quanto pare sta tornando sulle scene con vari nuovi progetti. Non c'è ancora una data di uscita, ma Alien Hominid HD e Alien Hominid Invasion arriveranno presto su PS4 e PS5.