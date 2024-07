La Stagione 2 di Suicide Squad: Kill the Justice League è iniziata, vediamo il trailer di lancio

Il trailer di lancio della Stagione 2 di Suicide Squad: Kill the Justice League segnala l'arrivo dell'aggiornamento, che come sappiamo introduce il personaggio giocabile di Mrs. Freeze, non a caso protagonista di questo video in stile fumetto animato.

Un percorso complicato

Come sappiamo, tutti i contenuti già pianificati per Suicide Squad: Kill the Justice saranno pubblicati, nonostante il flop: una situazione senz'altro complicata e tutt'altro che ideale per Rocksteady Studios e Warner Bros.

Esiste ancora la possibilità di un recupero? Anche in questi giorni il gioco è disponibile in offerta e comincia a fare capolino negli abbonamenti, vedi la sua inclusione nei titoli gratuiti per gli utenti della piattaforma Amazon Prime Gaming.

Può darsi dunque che alla fine i numeri tornino a crescere, ma bisogna anche che gli sviluppatori ammettano le loro colpe: nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice parlato di attività ripetitive e nel post-lancio non è stato fatto nulla per migliorare le cose, anzi.