PlayStation Portal fa girare i giochi PS5 in streaming nel cloud grazie a un aggiornamento

Molti utenti lo chiedevano e Sony ha deciso di accontentarli: grazie a un aggiornamento che sarà disponibile in Europa a partire da domani, PlayStation Portal può far girare i giochi PS5 in streaming nel cloud.

Per poter accedere a questa funzionalità, disponibile per il momento in versione beta, bisogna possedere un abbonamento a PlayStation Plus di livello Premium. Lo streaming avviene a 1080p e 60 fps, e fa riferimento a un catalogo composto da oltre centoventi titoli.

Parliamo di una potenziale svolta per PlayStation Portal, visto che con lo streaming nel cloud l'handheld Sony diventa di fatto un dispositivo indipendente piuttosto che un semplice apparecchio per la riproduzione dei contenuti trasmessi da una PS5.

Fra i giochi supportati ci sono nomi come Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise e Ratchet & Clank: Rift Apart, utilizzabili sfruttando le funzionalità del controller DualSense e la memoria di archiviazione nel cloud di PlayStation Plus.