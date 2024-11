Sony lavora a una PlayStation portatile che fa girare i giochi PS5?

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha citato fonti vicine all'operazione, Sony sta lavorando a una PlayStation portatile che fa girare i giochi PS5. Il progetto si troverebbe ancora negli stadi iniziali dello sviluppo.

Le informazioni parlano in questo caso di un handheld vero e proprio, capace di eseguire il software in maniera nativa, e non di un dispositivo pensato per lo streaming come PlayStation Portal, che ha ricevuto di recente un importante aggiornamento in tal senso.

La nuova PlayStation portatile punterebbe a espandere il mercato di Sony e a gettare le basi per una rinnovata competizione con Nintendo, che domina questo segmento ormai da anni e senza alcuna concorrenza. Sarebbe inoltre una mossa preventiva rispetto a un eventuale handheld di Xbox.

Dicevamo però degli stadi iniziali dello sviluppo: la piattaforma richiederà ancora anni per poter debuttare e bisognerà naturalmente capire se alla fine Sony deciderà di portare avanti il progetto o meno: è ancora tutto in discussione.