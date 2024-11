Yennefer, Ciri e Triss in un cosplay di narga_lifestream, mercury_lamp e Melamori

Yennefer, Ciri e Triss rivivono nello splendido cosplay di narga_lifestream, mercury_lamp e Melamori, che hanno unito le forze al fine di realizzare questa interpretazione dei tre personaggi provenienti dalla saga di The Witcher.

Si tratta di un progetto corale che esprime al meglio il talento e le capacità delle tre cosplayer, capaci di portare davanti alla macchina fotografica un set di costumi estremamente dettagliati, un makeup inappuntabile, accessori fedelissimi e acconciature perfette.

Al servizio non manca neppure un pizzico di ironia visto che, dopo alcune pose epiche in riva a un fiume, le tre eroine si concedono giustamente una partita a Gwent per rilassarsi!