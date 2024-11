Shadowheart di Baldur's Gate 3 rivive nei tantissimi cosplay di narga_lifestream

narga_lifestream ha realizzato negli ultimi mesi tantissimi cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3, rendendo omaggio a una delle figure più affascinanti in assoluto del titolo firmato Larian Studios e producendo letteralmente centinaia di fotografie.

"Shadowheart è stato il mio cosplay principale del 2024, o almeno è ciò che dice la matematica", ha scritto Natalia in un post su Instagram. "Ho realizzato oltre 270 foto interpretando questo personaggio nel corso dell'anno, includendo costumi canonici e design originali. E sono contenta vi siano piaciute."

In questo caso la cosplayer ha messo in copertina una versione della chierica mezz'elfa con i capelli argentati, impreziosita da un costume ricco di dettagli che la modella russa ha creato da zero.