Baldur's Gate 3 sta avendo ancora più successo di un anno fa e Larian Studios svela qual è il motivo

I dettagli sui risultati di Baldur's Gate 3

La parte ancora più interessante è che il successo sta crescendo: il numero di giocatori di Baldur's Gate 3 è in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Michael Douse ha rivelato che la media degli utenti attivi giornalieri è aumentata del 20% rispetto al 2023. "Le mod fanno bene al gioco", ha detto Douse a proposito di questo miglioramento dei dati, riferendosi al rilascio del supporto ufficiale per le mod come parte della patch 7 di Baldur's Gate 3.

Il gioco di ruolo Dungeons & Dragons, che ricordiamo è uscito nell'agosto del 2023, sta registrando un aumento del 3% dei picchi giornalieri medi e un incremento del 61% degli utenti di Steam Deck rispetto all'anno scorso.

Questo aumento è impressionante per un gioco prevalentemente single-player. Baldur's Gate 3 è dotato di multiplayer cooperativo, va detto, ma non è in nessuna misura un servizio live, ovvero un tipo di gioco regolarmente supportato con nuovi contenuti da cui ci si può aspettare un aumento del numero di giocatori rispetto all'anno precedente. Inoltre, pur continuando ad aggiornare Baldur's Gate 3 con nuove funzionalità e miglioramenti, Larian non ha pubblicato DLC per il gioco, che di solito invogliano nuovi utenti ad acquistare l'opera e i vecchi giocatori a rimettersi "al lavoro" sui propri salvataggi.

Le mod sono quindi chiaramente il grande motivo per cui il gioco rimane ancora sulla cresta dell'onda, ovviamente senza dimenticare il fatto che parliamo di un gioco di alta qualità.

Infine, Douse afferma che le copie vendute in Vaticano sono salite ben a 3!