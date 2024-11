PlayStation Plus Extra e Premium perderanno 13 giochi a dicembre, ecco quali sono

Come segnalato da PlayStation Game Size, è stato svelato l'elenco dei giochi PS4 e PS5 che PlayStation Plus Extra e Premium il mese prossimo, per la precisione il 17 dicembre . In totale sono 13 e includono, tra gli altri, anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Judgment.

Disponibili i nuovi giochi di novembre

Precisiamo che la lista qui sopra potrebbe allungarsi ulteriormente nelle prossime settimane, come del resto è già capitato più volte in passato. Come anticipato in apertura, i giochi sopracitati non saranno più fruibili per gli abbonati a partire dal 17 novembre, dunque se vi interessano avete ancora poco meno di un mese per recuperarli.

I protagonisti di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Inoltre, vi segnaliamo che da oggi sono disponibili i giochi della line-up di PlayStation Plus di novembre, che incudono GTA 5, Like a Dragon: Ishin! e Dying Light 2, giusto per citarne alcuni. Quest'ultimo tra l'altro ha ricevuto recentemente un aggiornamento che aggiunge il supporto nativo a PS5 Pro tramite delle modalità grafiche dedicate.