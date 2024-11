Dying Light 2 Stay Human si aggiorna per supportare PS5 Pro: vediamo tutte le modalità grafiche

PS5 Pro è arrivata e sin dal lancio vi sono svariati giochi che supportano questa nuova piattaforma con modalità grafiche dedicate. Chiaramente non tutti i giochi hanno fatto in tempo per il lancio ad avere una patch dedicata a pronta, ma pian piano arriveranno.

Ad esempio, ora Dying Light 2 Stay Human di Techland si aggiunge alla lista di giochi che supportano PlayStation 5 Pro, offrendo diverse modalità per sfruttare le capacità della console.