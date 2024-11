Il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7 ha un periodo di uscita e un teaser: sapete riconoscere le auto?

Gran Turismo 7 è un gioco "as a service", supportato regolarmente da aggiornamenti gratuiti che introducono varie novità, come auto, percorsi e in alcuni casi anche nuove funzioni ludiche o di personalizzazione. I fan si aspettano novità almeno tutti i mesi e, grazie a un nuovo annuncio di Kaz Yamauchi - creatore della serie -, abbiamo modo di scoprire che anche a novembre arriverà un update.

Il teaser e il periodo di uscita del prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7

Yamauchi ha confermato che il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 arriverà la prossima settimana e ha anche condiviso un'immagine che mostra le sagome dei veicoli che l'aggiornamento aggiungerà, come fa prima di pubblicare ogni aggiornamento.

L'immagine che vedete qui sopra conferma che il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7 includerà cinque auto diverse. Non vengono mostrate in modo chiaro, ma supponiamo che i massimi esperti di motori saranno in grado di intuire di quali si tratta anche solo con questo piccolo teaser (in caso, fatecelo sapere nei commenti!).

Inoltre, non è impossibile che l'aggiornamento per la versione PlayStation 5 Pro di Gran Turismo 7 sia incluso nell'update in arrivo la prossima settimana. Non abbiamo conferma ufficiali, ma i tempi sono certamente maturi. Sappiamo che il gioco supporterà sia una modalità in 8K che una modalità 4K con effetti ray tracing potenziati, così da godersi la qualità grafica del gioco di guida ancora di più.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile anche su PlayStation 4, oltre che su PlayStation 5. Vi segnaliamo infine che le auto di Gran Turismo 7 ora possono persino volare per colpa di un bug più divertente del previsto.