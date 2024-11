Il regista di Predator: Badlands svela chi è il protagonsita e di nuovo è una scelta particolare

Chi è il protagonista di Predator: Badlands

Trachtenberg ha svelato che il protagonista di Predator: Badlands sarà proprio il Predator. In un'intervista con Empire Magazine, Trachtenberg ha parlato del ruolo che l'iconico cacciatore alieno avrà nel film e ha chiarito che questa volta il Predator è "in primo piano" e "guida la carica".

La protagonista di Prey

"È ancora un duro, ma c'è qualcosa che ti tocca anche emotivamente", ha detto Trachtenberg. "Creare un personaggio con cui si entra in sintonia, ma da cui si è anche super intimiditi, è stato impegnativo. Ma emozionante".

Il regista ha aggiunto che il suo obiettivo con Badlands era quello di "trovare un'altra opera cinematografica essenziale che facesse quello che Prey ha fatto spiritualmente - spingendo i confini del franchise, permettendoci di tifare per un eroe per cui raramente possiamo tifare - ma in un modo diverso". Secondo il regista, ciò ha portato alla "grande idea" di far sì che il pubblico "tifasse per il Predator".

Vi ricordiamo che Badlands non sarà l'unico film di Predator del 2025: ve ne sarà un secondo, sempre diretto da Trachtenberg.