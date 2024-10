Due film di Predator saranno distribuiti nel 2025, entrambi diretti dal regista di Prey

Viene precisato che entrambi sono stati diretti da Dan Trachtenberg , il regista di Prey, il fim prequel di Predator che in Italia è disponibile tramite Disney Plus.

Il prossimo anno sono in arrivo non uno ma ben due film di Predator . L'informazione proviene dal presente di Fox, Steve Asbell, che ha parlato con The Hollywood Reporter.

Le parole del presidente di Fox su Predator

"In realtà ne abbiamo fatti due. Due film usciranno l'anno prossimo", ha raccontato Asbell. "Di uno non posso ancora parlare, ma l'altro è il film live-action di Predator con Elle Fanning che è appena stato girato in Nuova Zelanda. Uscirà nelle sale l'anno prossimo". Precisamente, è previsto per novembre 2025.

La protagonista di Prey

Prey di Trachtenberg è il quinto capitolo del franchise di Predator e funge da prequel ai primi quattro film, fornendo una storia delle origini della specie di cacciatori di trofei. Il film ha ricevuto critiche positive ed è stata la prima visione più vista di Hulu (la piattaforma USA che lo ha distribuito) tra tutti i film e gli show televisivi della piattaforma.

Predator: Badlands, interpretato da Elle Fanning, sarà un film di Predator a sé stante e verrà pubblicato nelle sale. La descrizione ufficiale recita: "Mentre attraversano una terra desolata, due sorelle scoprono il loro orribile passato". Trachtenberg dirige una sceneggiatura scritta insieme a Patrick Aison.

Sappiamo inoltre, tramite precedenti report, che un seguito di Prey era in sviluppo, quindi è possibile che il secondo film di Predator di cui non sappiamo nulla sia tale pellicola.

Vi ricordiamo anche di fare attenzione a non confondere il gioco Prey e il film omonimo, a differenza di quanto accaduto presso Rai 2.