Rai 2 pubblicizza il film Prey ma si confonde e usa immagini del videogioco omonimo

Voi lo conoscete Prey? No, non quel Prey, l'altro Prey (da non confondere con Prey, ovviamente). Ammettiamo, ci sono molti Prey in circolazione e se non siete ferrati sull'argomento potreste confonderlo uno con l'altro. È proprio quello che è successo presso Rai 2 che, va detto, ha fatto uno scivolone un po' più grande del previsto. Okay, forse è meglio spiegare in modo più chiaro.

Ieri sera su Rai 2 è andato in onda il film Prey, prequel della saga di Predator che segue una ragazza Comanche che cerca di ritagliarsi il proprio spazio nella tribù e si ritrova a dover affrontare un Predator. Tutto semplice, fino a qui. Peccato che nel pubblicizzare il film Rai 2 ha pubblicato questa immagine.

Chi lo sa, forse volevano far vedere una speedrun di Prey su Rai 2?

Essendo voi videogiocatori vi renderete subito conto di cosa è accaduto. Rai 2 ha usato un'immagine di Prey - il videogioco - per presentare Prey - il film -. Dal nostro punto di vista è un errore abbastanza grosso visto che parliamo di due opere completamente diverse sotto ogni punto di vista, se non forse che in qualche modo possono entrambe essere catalogate come "sci-fi" (ma nel caso del film sarebbe un po' una forzatura).

Chiunque si sia occupato di realizzare quella copertina probabilmente non avrà avuto alcuna idea di cosa fosse il film e ha semplicemente cercato in rete un'immagine da utilizzare e pare che Prey (il videogioco) abbia battuto Prey (il film) nei risultati migliori di Google. L'errore sarebbe stato più grande se avesse optato per il gioco originale, ma in tal caso crediamo che il dubbio gli sarebbe sorto.