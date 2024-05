PS6 o PlayStation portatile con architettura nuova? Un annuncio di Sony fa pensare a un cambio

A dire il vero, la questione è piuttosto vaga, ma tanto bastato per far partire la supposizione presso vari leaker e commentatori online: Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un annuncio di lavoro per uno "sviluppatore di software di sistema", che menziona specificamente "architetture differenti".

Una PlayStation su base ARM?

Tuttavia, quanto segue risulta ancora più specifico e sembra puntare a una macchina con architettura nuova: "Specificamente, dovremo essere in grado di far funzionare vari giochi sviluppati per PlayStation su un sistema dotato di una nuova architettura".



Questo potrebbe far pensare a un dispositivo da lanciare che possa avere un'architettura diversa dall'attuale PS5, anche se la questione è ancora molto dubbia. La nuova architettura potrebbe essere basta su ARM, considerando le recenti tendenze.

In effetti, anche Microsoft sembra aver preso in considerazione l'architettura ARM per una possibile nuova console, in base ad alcuni documenti interni emersi durante il processo con l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, dunque la questione potrebbe essere verosimile.

A riportare la questione è Tae Kim, giornalista di Barron, ma non è chiaro quale sia precisamente la fonte da cui è tratto il documento, sebbene a vederlo riportato su X sembri sia un annuncio autentico. Proprio nelle ore scorse, è emersa un'altra voce di corridoio su una possibile PlayStation portatile in sviluppo.