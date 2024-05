Una console portatile di PlayStation per giochi PS4 sarebbe in produzione, per un giornalista

Secondo quanto indicato, Sony Interactive Entertainment vorrebbe creare una PSP in grado di riprodurre giochi PS4 ma nello specifico si limiterebbe unicamente a quelli disponibili su PC . Questo fa pensare che non si tratterebbe di una sorta di PS4 portatile, ma di un PC/console come Steam Deck e che utilizzerebbe le versioni computer dei giochi PlayStation.

La fonte è un giornalista russo, Anton Logvinov , il cui articolo è stato condiviso e tradotto in inglese tramite ResetEra. Logvinov è la persona che per prima ha confermato che i giochi esclusivi PlayStation sarebbero arrivati su PC, anni prima dell'annuncio ufficiale, quindi viene reputata almeno come potenzialmente credibile. Il giornalista ha pubblicato le informazioni tramite un canale Telegram e queste sono poi circolate in rete.

Sony Interactive Entertainment potrebbe essere al lavoro su un nuovo hardware PlayStation. Precisamente, una nuova voce di corridoio punta il dito verso una nuova PSP che sia in grado di riprodurre i giochi PS4 in modo nativo .

Le precedenti voci sulla console portatile di PlayStation

PSP può veramente tornare?

Non è la prima volta che sentiamo parlare del fatto che Sony Interactive Entertainment potrebbe essere al lavoro su una nuova PlayStation Portable (o qualsiasi possa essere il nome di tale piattaforma). A febbraio, Moore's Law is Dead ha parlato di un nuovo sistema alimentato da una APU AMD personalizzata progettata per mantenere la compatibilità con i giochi per PS4 e PS5.

Sebbene sia possibile che si tratti dello stesso sistema di cui ha parlato Anton Logvinov, il giornalista russo non ha parlato di giochi per PS5. Difficile però dire se semplicemente Logvinov non abbia ricevuto conferme per i giochi di questa generazione o il primo rumor non fosse del tutto preciso.

Sony ha già una "console" portatile, PlayStation Portal (che va meglio del previsto negli USA), che però può solo avviare i titoli tramite riproduzione remota da PS5. Quella di cui parliamo ora sarebbe una vera piattaforma da gioco indipendente.

Ovviamente sono solo rumor e non informazioni ufficiali, quindi per ora è meglio prendere tutto con le pinze.