PlayStation Portal meglio del previsto negli USA, la richiesta supera la disponibilità

PlayStation Portal sta andando meglio del previsto negli USA, dove la richiesta supera la disponibilità dell'handheld ormai da diversi mesi: lo ha confermato l'analista Mat Piscatella sulla base delle rilevazioni effettuate da Circana.

"Non posso comunicare il numero di unità vendute, ma la richiesta supera la disponibilità di PlayStation Portal già da diversi mesi e onestamente sta andando meglio di quanto mi aspettassi", ha detto Piscatella. "Dunque complimenti a Sony. Non parliamo di numeri incredibili, ma comunque molto buoni."

L'accessorio più venduto negli USA a febbraio, PlayStation Portal è un dispositivo che consente di effettuare lo streaming dei giochi dalla propria PS5, e c'è chi pensava che sarebbe stato un flop per via del fatto che non è la console portatile che tanti desideravano.