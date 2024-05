Assassin's Creed Shadows, l'enigma della clessidra è stato quasi risolto

L'enigma relativo al codice finale, che dovrebbe rivelare un indirizzo web, non è ancora stato risolto ed esiste la possibilità che lo si possa decifrare solo domani, quando il trailer di Assassin's Creed Shadows fornirà l'ultimo tasserllo di questo puzzle.

La frase in giapponese ottenuta risolvendo questo puzzle rimanda alla newsletter di Ubisoft in cui è stato annunciato Assassin's Creed Shadows, quindi alla pagina del gioco su Ubisoft Store e infine alla pagina Facebook.

Contemporaneamente sul sito ufficiale del gioco sono comparse delle cifre e una lista di ideogrammi da utilizzare per tradurre i codici, l'ultimo dei quali presente sul lato sinistro alla base della clessidra del teaser.

L' enigma della clessidra nel teaser di Assassin's Creed Shadows è stato quasi risolto dal profilo Twitter di Access the Animus, sempre in prima linea quando si tratta degli episodi della celebre serie Ubisoft.

Come ai tempi dei glifi

La simpatica trovata di Ubisoft per coinvolgere la community di Assassin's Creed ricorda da vicino la tradizione dei glifi che caratterizzava i primi episodi della serie, e che attingeva in maniera affascinante all'arte rinascimentale per donare a ogni immagine un significato preciso.

Chissà, magari nel Giappone feudale di Assassin's Creed Shadows ci sarà posto anche per questo genere di enigmi e per le relative ricompense, ovverosia uno sguardo più approfondito nei confronti della civiltà degli Isu?

Magari qualcosa cominceremo a scoprirla già domani, quando appunto potremo vedere il primo trailer del nuovo episodio: come detto, l'appuntamento è fissato alle 18.00.