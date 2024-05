Senua's Saga: Hellblade 2, un video svela la potenza della modalità fotografica

Nel breve video che potete trovare nel tweet qui sotto - nel quale Ninja Theory scrive "Fotografi virtuali, date un'occhiata ad alcune delle caratteristiche disponibili per la modalità fotografica in Senua's Saga: Hellblade II." - possiamo vedere quali sono alcune delle funzioni che avremo a disposizione e possiamo anche vedere il risultato di alcune modifiche che i giocatori potranno applicare prima di scattare una fotografia.

Le possibilità della modalità fotografica di Hellblade 2

Nel video vediamo che sono disponibili tante opzioni, come per la gestione della telecamera (velocità, angolo di campo, esposizione, temperatura e tinta), così come del focus (profondità di campo, distanza focale, metodo di focus...), gestione degli effetti (impostando quelli in tempo reale, cambiando il livello di salute di Senua e come questo ha effetto sul suo modello) e non solo.

Una delle opzioni più utili potrebbe però essere la gestione delle fonti di luce. Nella scena messa in pausa non vi è una forte luce che illumina la scena, perché nello scontro la luce è a intermittenza. Non è però un problema perché è possibile modificare l'illuminazione definendo il punto di origine della luce, il colore e tanti altri elementi, come la gestione della nebbia e non solo.

Ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S dal 21 maggio 2024. Il gioco sarà ovviamente disponibile su Game Pass e secondo alcune voci Microsoft sta considerando l'arrivo anche su PS5.