Senua's Saga: Hellblade II, Microsoft starebbe valutando la possibilità di convertirlo per PS5

Microsoft sarebbe in pieno tumulto in questi giorni e sul piatto della dirigenza ci sarebbero diverse questioni, come ad esempio la possibilità di convertire Senua's Saga: Hellblade II per PS5, almeno stando a quanto riportato dal giornalista Tom Warren in un lungo report pubblicato su The Verge, in cui l'argomento è stato toccato solo tangenzialmente.

Le probabilità che succeda non sono note, ma la nuova politica multipiattaforma del marchio è ormai cosa conosciuta, quindi non stupirebbe nessuno. In discussione sembra che ci siano soprattutto le tempistiche, almeno stando al poco raccontato in merito da Warren.