Sea of Thieves fa il botto su PS5, schizzando in seconda posizione nelle classifiche settimanali USA

L'analista di Circana Mat Piscatella, conosciutissimo in ambito videoludico per la diffusione dei dati ufficiali dell'industria videoludica relativi al mercato americano, ha svelato che Sea of Thieves sta facendo benissimo su PS5, tanto da scalare le classifiche di vendita settimanali USA, piazzandosi in seconda posizione.

"Sea of Thieves è partito alla grande su PlayStation 5 nel mercato USA." Ha esordito Piscatella nel suo post su X, continuando poi a fornire dati: "Il gioco è finito in seconda posizione nella classifica settimanale dei più venduti elaborata da Circana e relativa alla settimana del 27 aprile. La settimana precedente era in 36° posizione. Sea of Thieves è stato lanciato ufficialmente il 30 aprile, ma l'accesso anticipato è iniziato il 25 aprile."