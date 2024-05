Dragon Ball Sparking! Zero: nuove immagini con protagonisti C-17 e C-18

Ciò di conseguenza conferma, per quanto scontata, la presenza del C-17 di Dragon Ball Z nel roster (in precedenza era stata svelata solo la sua versione di Dragon Ball Super e C-18) e di una delle arene dove i giocatori potranno darsi battaglia.

Entrambi i personaggi sono stati introdotti nella saga degli Androidi di Dragon Ball Z, inizialmente come antagonisti creati dal malvagio Dottor Gelo per uccidere Goku. In particolare quelli inquadrati nelle immagini sembrerebbero la coppia di androidi proveniente dal mondo di Trunks del futuro, considerando che stanno affrontando proprio il figlio di Vegeta nella cornice di una città rasa al suolo.

Bandai Namco si è affacciata sui social per presentare dei nuovi scatti di Dragon Ball Sparking! Zero , con protagonisti i due androidi C-17 e C-18 , che faranno parte del ricco e variegato roster di lottatori del nuovo picchiaduro.

Il roster inizia a prendere forma

Se ve lo siete persi, la settimana scorsa abbiamo rivisto in azione Dragon Ball: Sparking! Zero grazie a un trailer che ha svelato ulteriori personaggi che faranno parte del roster, tra cui Gohan del Futuro, Beerus e il maestro Muten.

Dragon Ball: Sparking! Zero è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il nuovo picchiaduro si pone come un erede spirituale dell'amata serie Budokai Tenkaichi, andando a proporre combattimenti spettacolari, ampi scenari distruttibili e un roster incredibilmente ampio (al momento siamo ad oltre sessanta personaggi confermati). Stando alle informazioni arrivate dagli sviluppatori il lancio potrebbe avvenire tra il tardo 2024 e l'inizio del 2025, con la speranza di avere dettagli precisi in merito in tempi brevi.