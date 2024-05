Lenovo entra nel segmento 'Mobile on Desktop' con il PC Legion Blade 7000K

Il responsabile dei prodotti desktop Lenovo per la Cina ha annunciato che l'azienda sta progettando di entrare nel segmento dei PC MoTD "Mobile on Desktop", che ha visto un buono sviluppo negli ultimi anni, soprattutto grazie all'arrivo dei processori con piattaforma HX targati Intel e AMD.

Questi chip, che sono sostanzialmente processori desktop adattati per il segmento laptop, torneranno presto a popolare le configurazioni desktop di Lenovo Legion. Scopriamo i dettagli.