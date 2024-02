Dragon Ball Sparking! Zero: personaggi da GT, periodo di uscita e altre novità da un'intervista

Si è parlato anche della possibilità che il multiplayer locale in split-screen non sarà disponibile al lancio , a causa di problemi riscontrati con Sony e Microsoft che ne hanno complicato l'implementazione. Gli sviluppatori stanno lavorando a una soluzione, ben consci della richiesta della community, ma non possono assicurare nulla in tal senso.

Partendo da quest'ultimo, il producer Jun Furutani afferma che non c'è ancora una data interna scolpita nella pietra, assicurando che il team di sviluppo non sta affrettando i lavori con il rischio di pubblicare un gioco incompleto e prevedere che il lancio potrebbe avvenire tra la fine del 2024 e l'inizio del prossimo anno .

Nel roster anche fusioni, personaggi GT e dai film

Per quanto riguarda il roster, che dovrebbe essere composto da ben 164 lottatori (ecco tutti quelli confermati finora), Dragon Ball Sparking! Zero includerà le fusioni (come Gogeta e Gotenks), combattenti dai film e alcuni personaggi di Dragon Ball GT, anche se al momento non è chiaro se quest'ultimi faranno parte di quelli presenti al lancio o se verranno introdotti successivamente con dei DLC.

Furutani ha aggiunto che il gioco graficamente è migliorato rispetto ai primi trailer pubblicati e che durante il corso del 2024 vedremo ulteriori filmati di gioco. Altri dettagli riguardano i vestiti dei personaggi, che si deterioreranno gradualmente man mano che subiscono danni e gli scontri saranno più lunghi rispetto ai precedenti Budokai Tenkaichi.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Sparking! Zero è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC.