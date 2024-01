Dragon Ball: Sparking! Zero, ecco tutti i personaggi confermati finora

Dragon Ball: Sparking! Zero promette di avere un roster di combattenti davvero enorme, in linea con gli standard della serie Budokai Tenkaichi. Scopriamo tutti quelli confermati ufficialmente finora.

Quanti personaggi ci saranno?

Ieri sera Bandai Namco ha presentato un nuovo trailer che ha messo in mostra delle spettacolari sequenze di combattimento con protagonisti Goku e Vegeta, mostrando anche tutte le loro trasformazioni.

Alla fine del filmato è anche possibile vedere la griglia della selezione dei lottatori (l'immagine qui sopra), che suggerisce che in Dragon Ball: Sparking! Zero ci saranno 164 personaggi giocabili. Quantomeno questo è il numero di slot visti a schermo, tra quelli già occupati dai lottatori già presentati in precedenza e quelli vuoti dei personaggi ancora da svelare.