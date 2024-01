Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo trailer presenta un epico scontro tra Goku e Vegeta

Come promesso, allo scoccare della mezzanotte Bandai Namco ha pubblicato l'atteso trailer "Rivals" di Dragon Ball: Sparking! Zero che mette in scena uno spettacolare scontro tra Goku e Vegeta, offrendoci così anche nuove sequenze di gameplay del nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi.

Il filmato per l'appunto mostra uno scontro tra i due guerrieri, andando a ricoprire tutte le fasi della loro evoluzione come combattenti. All'inizio vediamo il duello della "Saga dei Saiyan", con Goku che sfrutta la potenza del Kaioken e Vegeta la trasformazione in Oozaru.

Successivamente vediamo praticamente tutte le trasformazioni di Goku e Vegeta: dal classico Super Saiyan a quelle più recenti di Super, ovvero Super Saiyan God e Super Saiyan God Super Saiyan (per gli amici Super Saiyan Blu). Difficile esprimere un giudizio sul gameplay dalle sequenze viste, ma quanto a spettacolarità della messa in scena e fedeltà con l'opera originale di Akira Toriyama siamo sicuramente su alti livelli.