Dragon Ball Sparking! Zero: le dimensioni forse sono state svelate dall'Xbox Store

Stando a queste informazioni il peso dovrebbe aggirarsi intorno ai 77 GB , come possiamo vedere nel post su X | Twitter qui sotto. Chiaramente prendete il tutto con le pinze, in quanto potrebbero trattarsi delle dimensioni non definitive.

Come segnalato dalla vigile community di Reddit, l' Xbox Store potrebbe aver svelato per errore le dimensioni di Dragon Ball Sparking! Zero , il nuovo capitolo della serie picchiaduro Budokai Tenkaichi di Bandai Namco in arrivo nel corso del prossimo anno.

La data di uscita di Dragon Ball Sparking! Zero è vicina?

A onor del vero le dimensioni in sé non sono un dettaglio particolarmente interessante, quanto piuttosto il fatto che siano già apparse sullo store di Xbox, cosa che potrebbe indicare che i lavori su Dragon Ball Sparking! Zero potrebbero essere nelle fasi finali. Al momento il gioco è in programma per un generico 2024, ma questa informazione potrebbe suggerire una data di uscita nei primi mesi dell'anno prossimo o comunque nella prima metà. Staremo a vedere.

