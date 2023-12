The Witcher: il cosplay di Ciri di Toriealis è una gioia per gli occhi

Ci sono grandi aspettative per il remake del primo The Witcher di CD Projekt RED e la nuova trilogia realizzata in Unreal Engine 5. Probabilmente dovremo aspettare ancora a lungo prima di saperne di più e dunque per ingannare l'attesa vi proponiamo lo stupendo cosplay di Ciri realizzato da Toriealis.

Cirilla Fiona Elen Riannon, conosciuta anche come Ciri, è l'unica figlia di Pavetta, principessa di Cintra, e di Emhyr var Emreis, imperatore di Nilfgaard. Ciri è l'ultima erede della stirpe elfica di Lara Dorren, che le conferisce il potere del Sangue Antico, una rara capacità di spostarsi tra i mondi e le epoche. Sotto la guida dello strigo Geralt di Rivia la ragazza impara le arti della spada, della sopravvivenza e il modus operandi dei Witcher.

Il cosplay realizzato da Toriealis chiaramente si ispira alla Ciri vista in The Witcher 3: Wild Hunt e come possiamo vedere nello scatto qui sotto è un lavoro praticamente perfetto da tutti i punti di vista, dalla grande cura per il costume, acconciatura e trucco facciale alla scelta della location per lo scatto.