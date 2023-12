Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Aerith di faelablanche è semplicemente meraviglioso

La saga di Final Fantasy è una delle più gettonate tra i cosplayer che spesso ci propongono rappresentazioni davvero molto ben riuscite dei suoi personaggi più famosi. Oggi vi proponiamo una di quelle a nostro avviso meglio riuscite, ovvero il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 Remake realizzato dalla cosplayer austriaca faelablanche.

Aerith Gainsborough è uno dei personaggi centrali dell'intreccio narrativo di Final Fantasy 7, nonché uno dei più famosi di tutto il panorama videoludico. Caratterizzata da un carattere allegro e solare, che non lascia indifferente neppure il burbero Cloud, la giovane fioraia di Midgar in realtà possiede a sua insaputa un retaggio importante per la quale finisce sotto le mire della multinazionale Shinra.

Che dire del cosplay di felablache, gli scatti qui sotto parlano praticamente da soli. Si tratta di una rappresentazione di Aerith praticamente perfetta, sia per la grande cura messa in acconciatura e costume, ma anche per la grande qualità degli scatti del fotografo aleksander.photo e per il setting scelto, che ricorda davvero molto la Midgar di Final Fantasy 7.