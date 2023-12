The Last of Us Online: spunta un'immagine del gioco cancellato che svela alcuni dettagli

A poche ore dall'annuncio ufficiale della cancellazione di The Last of Us Online, il titolo multiplayer live service per PS5 in lavorazione presso Naughty Dog, il noto insider Dusk Golem ha condiviso una presunta immagine del gioco, che svela qualche piccolo dettaglio.

Lo scatto, come possiamo vedere dal post su Twitter | X qui sotto, mostra quella che supponiamo si tratti della schermata principale, dalla quale il giocatore può avviare un match, invitare e unirsi ad altri giocatori e così via.

Sempre da questo menu vediamo che è possibile navigare in più schermate con i tasti L1 e R1. Tra queste ci sono anche le voci "Battlepass" e "Store", confermando dunque che anche The Last of Us Online nei piani originali avrebbe avuto l'immancabile struttura a stagioni, Pass Battaglia e un negozio interno dove acquistare tramite una valuta premium oggetti cosmetici per personalizzare il proprio avatar digitale. "Bulk" invece potrebbe trattarsi del menu da cui sarebbe stato possibile personalizzare l'estetica del nostro personaggio.