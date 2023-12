One Punch Man: World, data di uscita in Europa annunciata da Crunchyroll Games

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player sottostante, che mostra alcune sequenze di gameplay, dove Genos e altri eroi giocabili sfoggiano le loro abilità più iconiche. Per fortuna tra questi non c'è Saitama, altrimenti sarebbe stato un filmato molto corto.

Crunchyroll Games ha annunciato la data di uscita di One Punch Man: World , il nuovo gioco free-to-play ispirato al manga e anime ideato da One. Il lancio su PC e dispositivi mobile iOS e Android è fissato all' 1 febbraio 2024 in Europa , Medio Oriente e Nord Africa e dal 30 gennaio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa.

Un action multiplayer gratuito

Sviluppato dal team T3 Studio di Perfect, One Punch Man: World è un action multiplayer in terza persona dove i giocatori vestono i panni degli eroi più famosi della serie per affrontare mostri giganteschi che minacciano la Terra, alcuni dei quali tratti direttamente dall'anime di One Punch Man.Tra uno scontro e l'altro sarà anche possibile esplorare Z-City, interagire con i personaggi di One Punch Man e cimentarsi in una serie di attività secondarie.

Chiaramente, trattandosi di un gioco free-to-play aspettatevi la presenza di microtransazioni o meccaniche gacha. Nello specifico, si parla di "sbloccare e far salire di livello gli eroi" che ricordano dinamiche simili a titoli come Genshin Impact.