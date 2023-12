One Piece: il cosplay di Nami di haruka_laufeyson ricorda le calde giornate estive

Grazie alla serie Netflix di One Piece, la longeva opera di Eiichiro Oda ha ricevuto una nuova ondata di interesse mediatico e ha attirato anche chi non era familiare con le avventure di Luffy e la sua sgangherata ciurma. Di conseguenza negli ultimi mesi un gran numero di cosplayer si sono calati nei ruoli dei personaggi principali. Tra i tanti, vi proponiamo uno di quelli che ci ha colpito di più, ovvero il cosplay di Nami firmato dall'italiana haruka_laufeyson.

Nami ha bisogno di ben poche presentazioni, trattandosi di uno dei personaggi centrali di One Piece nonché uno dei più conosciuti nell'ambito dei manga e anime giapponesi. È entrata nella ciurma di Cappello di Paglia in qualità di navigatrice nelle fasi iniziali della storia e da allora è una presenza fissa in quasi tutti i numerosi archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.

Con il suo cosplay di Nami haruka_laufeyson ci ricorda le ormai lontane calde giornate d'estate passate al mare, rappresentando il personaggio mentre si rilassa in spiaggia con un costume caratterizzato da un bikini e un pareo bianco e l'immancabile folta chioma pel di carota del personaggio.