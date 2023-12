GTA 6: il Joker della Florida lancia un ultimatum a Rockstar Games, ora vuole 3 milioni di dollari

Per chi non lo sapesse, all'interno primo trailer di GTA 6 viene mostrato un NPC pieno di tatuaggi sul volto che i fan hanno ricollegato facilmente a Lawrence Sullivan , un uomo arrestato due volte per possesso illegale di armi e reso famoso dai media che lo battezzarono il "Joker della Florida" per la somiglianza al Joker interpretato da Jared Leto. Pochi giorni dopo la pubblicazione del trailer, Sullivan ha chiesto pubblicamente a Rockstar Games un risarcimento di 2 milioni di dollari per aver sfruttato la sua immagine nel gioco senza consenso.

Sullivan ha prove concrete, o perlomeno così dice

Ora Sullivan è tornato alla carica, alzando di un ulteriore milione di dollari la richiesta di risarcimento e dando a Rockstar Games un ultimatum di tre giorni, dopodiché sguinzaglierà i propri avvocati. Per rendere ancora più serio il suo avvertimento, Sullivan ha aggiunto che il suo caso non è come quello di Lindsay Lohan, l'attrice che fece causa a Rockstar Games per un caso simile, e di avere dalla sua parte delle prove concrete.

"GTA, ti sto dando il più grande marketing gratuito che hai avuto in tutta la storia di questo gioco. Per questo, voglio un milione di dollari in più", ha esordito così Sullivan in un filmato pubblicato su TikTok.

"Ci state mettendo una vita a rispondermi. Lo vedete? Trovate l'altra persona in Florida che ha interpretato quel personaggio. Aspetterò, aspetterò. GTA, dobbiamo parlare, pensi che stia scherzando? Hai tre giorni, tre giorni, prima che i miei avvocati perdano la testa su questo caso. Non è come quello di Lindsay Lohan. Ho delle prove concrete".

In tutto ciò è interessante notare che Sullivan si è anche tinto i capelli di viola (prima erano verdi), molto probabilmente per rendere ancora più evidente la somiglianza tra lui e il personaggio apparso nel trailer di GTA 6. In ogni caso dubitiamo che Rockstar Games cederà alle richieste. Forse il Joker della Florida dovrebbe seguire il consiglio del doppiatore di Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2, ovvero di godersi la notorietà finché dura.