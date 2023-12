Xbox: l'ex Sony Mena Kato vuole conquistare le aziende giapponesi fedeli a PlayStation e Nintendo

Mena Kato, la nuova responsabile per le partnership di Xbox in Giappone, ha dichiarato che vuole conquistare le aziende giapponesi attualmente legate a PlayStation e Nintendo, ed espandere quindi l'influenza dell'ecosistema verdecrociato nel Sol Levante, un'impresa finora mai realmente riuscita a Microsoft.

Per chi non lo sapesse, Mena Kato è una veterana del settore che ha lavorato per oltre vent'anni con PlayStation rapportandosi con i publisher giapponesi. Unitasi a Microsoft lo scorso luglio, ora ha intenzione di sfruttare le sue connessioni con il mercato locale e l'influenza del colosso di Redmond su scala globale, per convincere le aziende legate a PlayStation e Nintendo a collaborare con Xbox.

Kato ben presto è diventata uno dei dirigenti di Xbox di più alto profilo di Microsoft in Giappone, dato che il suo ruolo è quello di guidare il dialogo con gli studi di sviluppo locali e di promuovere nuove iniziative. Ha dichiarato di aver accettato l'incarico perché vuole colmare il divario tra il Giappone e il resto del mondo e crede per l'appunto che ciò sarà possibile grazie a Xbox.

A tal proposito, in una serie di dichiarazioni fatte a Bloomberg, la Kato ha affermato che collaborare con Microsoft porterà dei grandi benefici alle aziende giapponesi, che non possono affidarsi solo alla diretta concorrente PlayStation per crescere.

"I publisher giapponesi avranno sicuramente bisogno di noi per espandere il loro business", ha dichiarato Kato in un'intervista. "Sarebbe difficile farlo solo con la PlayStation".

Tuttavia, considerando quanto visto in passato, crede che non sarà un obiettivo semplice e che Microsoft dovrà adattarsi molto per aumentare la sua rilevanza nel settore videoludico giapponese.

"Siamo di fronte a una sfida e questo significa che ci sono ancora molte cose che dobbiamo fare e cambiare."