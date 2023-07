Final Fantasy 14 arriva su Xbox Series X|S, annuncio ufficiale di Square Enix

In base a quanto riferito, la versione Xbox Series X|S di Final Fantasy XIV dovrebbe contare su caricamenti più veloci e supporto per risoluzione a 4K su Xbox Series X in particolare.

Il lancio di Final Fantasy XIV su Xbox Series X|S dovrebbe avvenire con l'open beta della patch 6.5, prevista per la primavera del 2024 , in base a quanto riferito durante la presentazione odierna, dedicata a Dawntrail, la nuova espansione del gioco.

L'open beta della patch 6.5 è dunque prevista per la primavera 2024 e, in tale periodo, Final Fantasy XIV arriverà dunque su Xbox, tenendo finalmente fede a una sorta di impegno che era stata preso già parecchi anni fa. In particolare, si è trattato di una sorta di quest portata avanti da Phil Spencer, che di anno in anno riferiva la sua volontà di portare Final Fantasy 14 su Xbox.



Oltre dieci anni dopo il lancio originale del MMORPG di Square Enix, questo finalmente arriva su console Microsoft, forse anche grazie al cambio di direzione impartito alla compagnia dal nuovo CEO, Takashi Kiryu.