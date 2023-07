Final Fantasy 14: Dawntrail, annunciata la nuova espansione con trailer e periodo di uscita

Stando ai dettagli forniti da Naoki Yoshida in occasione del Final Fantasy XIV Fan Fest, la storia di Dawntrail è intesa come "la migliore vacanza estiva che un eroe possa fare", rappresenta "un cambiamento improvviso rispetto al finale di Endwalker" e segna il primo passo verso una "nuova storia" per il gioco che accompagnerà i giocatori per i prossimi anni.

Final Fantasy 14: Dawntrail porterà i giocatori nel Nuovo Mondo

L'espansione Dawntrail si svolge nel "Nuovo Mondo", noto ufficialmente come Tural, che si trova oltre l'oceano all'estremo ovest di Eorzea.

In Tural, i giocatori avranno accesso a una nuova città hub di Tuliyollal, situata nella regione di Yok Tural. Non è molto industrializzata, ma è abitata da diversi gruppi di persone che cercano di vivere in armonia con la natura ed è governata da Gulool Ja Ja, un Mamool Ja a due teste. I Guerrieri della Luce assisteranno a un rito di successione per determinare il prossimo sovrano di Tural. Il rito prevede una gara che alla fine li porterà alle porte di una "favolosa città d'oro". Naturalmente, gli Scion e il nostro avatar virtuale verranno coinvolti in questi eventi.

Dawntrail include una serie di nuovi contenuti, tra cui nuove tribù alleate come i Pelupelu, una razza apparsa per la prima volta in Final Fantasy X e X-2, degli umanoidi di bassa statura che indossano maschere simili a quelle degli uccelli.

Inoltre, la patch 7.0 che accompagnerà l'espansione Dawntrail porterà diverse novità. Tra queste troviamo nuovi Job da DPS, uno a distanza e l'altro da mischia, un level cap aumentato dal 90 al 100, con annesse nuove abilità per tutte le cassi. Non mancheranno inoltre nuovi dungeon, nemici, equipaggiamento e ricette.