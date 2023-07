Xbox: emulatori banditi, Microsoft elimina le app e sospende gli account che le usano

Non è durato molto il ritorno degli emulatori su Xbox in modalità retail, con Microsoft che ha deciso in breve tempo di eliminare le app dal proprio store e sembra stia anche comminando delle sospensioni di 15 giorni agli account che le utilizzano.

La questione dell'emulazione "legale" su Xbox è piuttosto complessa: gli emulatori sono infatti disponibili da tempo su Xbox Series X|S ma solitamente solo attraverso la modalità "sviluppatore" impostata per la console, con questa che assume caratteristiche diverse anche per quanto riguarda i termini di utilizzo.

Tuttavia, è successo che gli emulatori siano stati messi a disposizione anche al pubblico generico, con una prima comparsa nella modalità standard "retail" di Xbox Series X|S e poi con un ritorno più recente, tuttavia ora eliminato nuovamente da Microsoft.

In quest'ultimo caso, si trattava di un gruppo di sviluppatori che avevano trovato il modo di far funzionare gli emulatori su Xbox Series X|S in modalità retail, avviando peraltro un Patreon per mantenere attiva l'iniziativa.