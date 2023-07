Xbox Series X/S: emulazione torna disponibile per tutti, anche in modalità retail

Ora è di nuovo possibile usare gli emulatori su Xbox Series X/S , anche impostando le console in modalità retail , ossia quella standard. Stiamo parlando degli emulatori UWP bloccati da Microsoft ad aprile 2023 , con alcune voci che volevano Nintendo dietro alla decisione e altre che hanno puntato il dito contro Xenia, l'emulatore di Xbox 360, come causa scatenante.

Emulazione su Xbox

In realtà gli emulatori era ancora utilizzabili impostando le console in modalità sviluppatori, ma ora è stato scoperto il modo di farlo senza dover forzare la mano in quel senso, ricorrendo comunque a un trucco.

Considerate che non si tratta di un ripensamento ufficiale, quindi va preso solo come un modo per aggirare il blocco sfruttando il sistema delle Xbox Series. La notizia ha iniziato a trapelare nelle scorse ore, pur con una certa lentezza, a causa del rischio che Microsoft chiuda la falla trovata, ossia il rinominare le applicazioni con gli emulatori in modo che non siano identificabili dagli algoritmi di Microsoft.

Attualmente sono tornati disponibili Xenia, Dolphin, XBSX e Retroarch e, stando ai test di Modern Vintage Gaming, funzionano perfettamente, in attesa che qualcuno dalle parti di Redmond se ne accorga e blocchi il trucco.