Baldur's Gate 3: Larian ha spiegato perché ha alzato il livello massimo da 10 a 12

Baldur's Gate 3 doveva consentire di raggiungere un livello massimo di 10, almeno nei piani originali di Larian Studios. Durante l'Accesso Anticipato però i giocatori hanno chiesto a viva voce che venissero introdotti i cosiddetti power level e Larian ha ritenuto migliore per l'economia di gioco la possibilità di aggiungere dei livelli in cui si sbloccano dei nuovi talenti, in modo da rendere i personaggi più personalizzabili. Così il cosiddetto level cap è stato alzato a 12.

Il level cap è stato alzato a 12

A spiegarlo ai microfoni di Multiplayer.it è stato Nick Pechenin, il Lead System Designer del gioco, in un'intervista di fresca pubblicazione: "Il livello massimo originale in realtà doveva essere 10. Abbiamo deciso per il 12 durante l'early access perché la community chiedeva a gran voce l'introduzione dei cosiddetti "power level" e abbiamo ritenuto importante dare più livelli in cui il giocatore ottiene un "talento", perché i talenti aiutano davvero tanto a personalizzare il proprio personaggio."

Pechenin ha poi spiegato come il concetto di personalizzazione sia stato esteso a molti altri aspetti del gioco, come le magie, perché viene considerato un aspetto fondamentale su cui lavorare: "Abbiamo poi deciso anche di introdurre magie di sesto livello, ma il quantitativo di contenuti presente nel gioco è più di quanto abbiamo mai sviluppato prima d'ora e anche le magie sono più "modificabili" di quelle dei nostri titoli passati."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà il 3 agosto 2023 su PC e il 6 settembre 2023 su PS5. La versione Xbox è stata annunciata, ma non ha ancora una data d'uscita. Nel gioco ci saranno anche scene di sesso con gli orsi.