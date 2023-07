Final Fantasy 16 diventerà un musical, quantomeno in Giappone. Sì, avete capito bene. L'annuncio è arrivato direttamente da Square Enix, che ha svelato anche chi si occuperà dell'adattamento: la compagnia teatrale Takarazuka Revue, che metterà in scela lo spettacolo prima al Gran Teatro di Takarazuka, poi al Tokyo Takarazuka Theater Performance. La prima rappresentazione avrà luogo tra maggio e giugno 2024, mentre la seconda tra luglio e agosto.

Dettagli sul musical

Clive sarà interpretato da una donna

Da notare che ogni personaggio del musical sarà interpretato da una donna, come tipico della compagnia, in opposizione al teatro Kabuki odierno in cui i personaggi sono interpretati solo da uomini (mentre originariamente avveniva l'esatto contrario).

Siamo curiosi di vedere chi interpreterà il ruolo di Torgal, a questo punto e come i vari passaggi della storia del gioco saranno tradotti in brani musicali. In effetti l'operazione appare complicata, quanto interessante.

Per prenotare i biglietti bisognerà attendere un po', perché i primi saranno messi in vendita il 27 aprile 2024. Nel frattempo Square Enix ha appena annunciato che la serie Final Fantasy ha superato i 180 milioni di copie vendute.