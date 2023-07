Baldur's Gate 3, la scena di sesso con l'orso ha causato il ban dello show su TikTok

Che succede esattamente nella scena?

Contrariamente a quanto qualcuno può aver immaginato, durante lo showcase non si è visto un personaggio andare per boschi alla ricerca di avventure, bensì un incontro romantico fra il vampiro Astarion, controllato dal giocatore, e il barbaro Karlach.

Viene fuori che quest'ultimo "in quei momenti" non riesce a controllarsi e assume la forma di un orso, ma a seconda della risposta fornita il nostro personaggio potrebbe apprezzare l'inusuale risvolto: del resto in determinati ambiti si tende a dare grande valore alle dimensioni.

Naturalmente Baldur's Gate 3 includerà anche scene d'amore più... tradizionali: potremo scoprirle tutte a partire dal prossimo 3 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.