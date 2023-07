Baldur's Gate 3: un trailer mostra scene d'amore e nuove location

Larian Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Baldur's Gate 3, breve ma intenso, che ci offre un assaggio di alcune location inedite e di alcune delle scene d'amore che potremo vivere nel gioco nei panni del nostro personaggio.

Il filmato è stato presentato in occasione della livestream "Panel From Hell" che si sta svolgendo in questi minuti. Per l'occasione, tra le altre cose, si è parlato anche in maniera più approfondita dell'editor per la creazione del nostro personaggio, che avrà alcune opzioni interessanti per quanto magari non del tutto inedite.

Ad esempio è presente il Maturity Slider per regolare l'età, sarà possibile donare al nostro alter ego delle lentiggini e regolarne l'intensità, optare per l'eterocromia (ad esempio iridi colorate in modo differente) e macchie da vitiligine. Sarà anche possibile modificare i tratti fisici specifici di alcune razze, come il colore delle corna, squame e così via.