Baldur's Gate 3: Larian spera di pubblicarlo su Xbox Series X|S nel 2023, nonostante i problemi

In uscita su PC il prossimo 3 agosto e su PS5 il 6 settembre, per il momento non la versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3 non ha ancora una data di uscita, ma Larian Studios spera di poterla pubblicare entro la fine del 2023.

Questo dettaglio arriva da un'intervista concessa dal fondatore dello studio, Swen Vincke, in un'intervista con IGN, dove ha spiegato che il team di sviluppo sta lavorando duramente per far sì che il gioco arrivi nelle mani delle videogiocatori verdecrociati il prima possibile e nelle migliori condizioni.

Come sappiamo, al momento il problema maggiore per versioni Xbox è quello relativo alla co-op a schermo condiviso su Xbox Series S, che Larian Studios sta cercando di risolvere grazie anche al supporto offerto da Microsoft. "La nostra ambizione è sicuramente quella di far sì che sia pronto per quest'anno", ha detto. "I nostri team ci stanno lavorando da tempo e sono arrabbiati perché non ci sono ancora riusciti. Spero che la gente capisca che questa è la realtà dello sviluppo. Esiste. Non è necessariamente quello che si vuole, ma esiste", ha detto Vincke.

"Vogliamo che questo gioco sia completo. È pronto. Deve uscire sul mercato. Vogliamo che i giocatori ci giochino. Vogliamo che il maggior numero possibile di giocatori lo giochi. Quindi è nel nostro interesse farlo uscire su tutte le piattaforme. Stiamo facendo tutto il possibile, ma non vogliamo scendere a compromessi. Vogliamo essere sicuri che quando lo avrete tra le mani direte: "È davvero bello, voglio giocarci con i miei amici in multiplayer".