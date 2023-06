Call of Duty: il sistema anti-cheat causa ora allucinazioni a chi bara, è una doppia trappola

Inoltre, non sono personaggi controllati dall'AI, ma cloni di un altro utente di Call of Duty attivo nella partita, che imitano i movimenti di quel giocatore. La parte importante è che vengono considerati autentici dall'hardware e dai software utilizzati per barare, fornendo al giocatore che bara tutte le informazioni illecite che si aspetterebbe di ricevere.

Come spiegato nell'ultimo blog post del Team Ricochet, queste allucinazioni sono personaggi esca che possono essere individuati solo dai cheater , ma non sono rilevabili dai giocatori legittimi. Dal punto dei vista dei bari, però, hanno l'aspetto e il comportamento di veri giocatori della squadra avversaria.

Il team del sistema anti-cheat di Call of Duty - Team Ricochet - ha inserito un nuovo modo per contrastare i bari: gli fa avere delle allucinazioni . Okay, in realtà non sono i bari che hanno le allucinazioni, ma i loro personaggi all'interno del gioco: il risultato è comunque lo stesso.

Perché non bannare i bari di Call of Duty e basta?

Call of Duty: Modern Warfare II

Il Team Ricochet spiega che le allucinazioni vengono impiegate come metodi per mettere in difficoltà i bari e impediscono loro di influenzare le partite degli altri. Nel mentre, il team osserva i bari soggetti alle allucinazioni e raccoglie dati che possono aiutare la squadra anti-cheat a rimanere al passo con le ultime tecnologie di cheating. In sostanza, i bari diventano cavie da laboratorio e solo dopo vengono bannati.

Le allucinazioni possono inoltre essere utilizzate per individuare e verificare chi è un baro. Se il Team Ricochet sospetta che un giocatore stia barando, può posizionare un'allucinazione vicino a lui, visibile solo ai suoi strumenti di cheat. Se il giocatore interagisce in qualche modo con l'allucinazione clonata, si svela in qualità di baro e si condanna da solo.

Non è in realtà l'unica soluzione adottata di recente per combattere i bari. Il Team Ricochet ha spiegato di aver smesso di usare un altro sistema chiamato "sabbie mobili", che rallentava il movimento dei giocatori che baravano, rendendoli bersagli facili, e alterava casualmente le loro impostazioni di input. Si trattava di "un'attenuazione divertente da impiegare contro i malintenzionati", ha dichiarato il team, ma poteva anche essere fonte di distrazione o semplicemente troppo strana per i giocatori legittimi. Poiché l'obiettivo è che l'esperienza dei giocatori legittimi sia completamente indisturbata, il Team Ricochet ha lasciato perdere le sabbie mobili.

Call of Duty è al centro di molte discussioni legate all'acquisizione di Activision Blizzard. Secondo Sony, c'è un milione di utenti PlayStation che non gioca ad altro.