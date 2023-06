Call of Duty: c'è un milione di utenti PlayStation che non gioca ad altro, rivela Jim Ryan

C'è un milione di utenti PlayStation che non gioca ad altro che a Call of Duty: lo ha dichiarato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, all'interno di un documento presentato nel corso dell'udienza che vede contrapposte Microsoft e FTC.

Abbiamo citato questo passaggio nella notizia sui ricavi di Call of Duty su PlayStation, ma considerando l'importanza di informazioni simili era il caso di approfondire la questione, laddove possibile, e ricostruire le frasi pronunciate da Ryan.

In pratica il documento non è stato censurato a dovere, diciamo così, e così qualcuno è riuscito a ricostruire il testo nascosto sotto le bande nere, in cui viene citato il dato del milione di utenti PlayStation che giocano solo a Call of Duty, relativo in questo caso al 2021.

Non mancano tuttavia altri dettagli, sempre con riferimento al 2021:

Oltre (14?) milioni di utenti PlayStation ha dedicato il 30% del proprio tempo di gioco a Call of Duty.

Oltre 6 milioni di utenti PlayStation ha dedicato il 70% del proprio tempo di gioco a Call of Duty.

Circa un milione di utenti PlayStation ha dedicato il 100% del proprio tempo di gioco a Call of Duty.

Inoltre "i giocatori di Call of Duty hanno passato una media di (116?) ore l'anno su Call of Duty. I giocatori di Call of Duty hano passato oltre il 70% del loro tempo di gioco su Call of Duty, dedicando una media di 296 ore al franchise."

Insomma, da queste informazioni emerge un quadro differente rispetto a quello descritto nel grafico secondo cui Call of Duty non è così speciale, e si comprende come mai Sony si stia opponendo all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.