eFootball / PES, Konami celebra il ventottesimo anniversario della serie

La serie di eFootball, conosciuta fino a poco tempo fa come PES, celebra il suo ventottesimo anniversario: il primo episodio del franchise, Goal Storm, è stato pubblicato il 22 dicembre del 1995.

A poche settimane dall'ufficializzazione dei 600 milioni di download per eFootball 2023, Konami ha annunciato che i festeggiamenti per l'anniversario inizieranno oggi, 29 giugno, e si concluderanno il 27 luglio, mettendo a disposizione degli utenti campagne, sfide e omaggi esclusivi.

"22 dicembre 1995: esce Goal Storm, il primo titolo di KONAMI che porta lo sport più popolare del pianeta nel mondo virtuale", si legge nel comunicato. "Da allora, il gioco ha subito una serie di evoluzioni sia nelle meccaniche sia nel marchio."

Il brand ha cambiato nome nel corso degli anni, diventando International Superstar Soccer nel 1997 e Pro Evolution Soccer nel 2001, quindi ha assunto il titolo di eFootball nella sua attuale incarnazione.

Oggi tornerà disponibile la modalità cooperativa dopo il beta test di alcuni giorni fa, mentre una campagna legata a questa specifica modalità sarà disponibile a partire dal 13 luglio. Giocando un certo numero di partite si avrà diritto a ottenere delle ricompense in-store!

Come accennato, durante i festeggiamenti sarà anche possibile partecipare a delle sfide per ottenere importanti premi, ci sarà un evento Legend Challenge per sfidare i campioni dei club più importanti d'Europa e un evento Sfida Golden Goal in cui ci si potrà sfidare fra utenti ricorrendo appunto alla regola del Golden Goal.

Fra le ricompense sbloccabili in queste quattro settimane ci saranno giocatori epici, contratti Show Time, fino a 440.000 GP e fino a 200 Monete.