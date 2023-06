SEGA non è interessata a un'acquisizione in questo momento, spiega il vicepresidente

SEGA non è interessata a un'acquisizione in questo momento: lo ha chiarito il vicepresidente dell'azienda giapponese, Shuji Utsumi, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg. "Non in questo momento", ha detto Utsumi quando gli è stato chiesto se esistesse tale possibilità.

Come ricorderete, nei giorni scorsi alcuni documenti interni hanno rivelato che Microsoft pensava all'acquisizione di SEGA per spingere Xbox Game Pass, ma l'operazione a quanto pare non è mai stata concretizzata.

Certo, è bastato che circolassero quelle notizie perché le azioni di SEGA Sammy aumentassero di valore, raggiungendo temporaneamente i livelli più alti da febbraio 2007: un dettaglio difficile da ignorare, che dimostra come un'acquisizione sarebbe ben vista dagli investitori.

Quel che è sicuro è che ci sono stati diversi contatti fra Microsoft e SEGA perché i contenuti del publisher giapponese arrivassero su Xbox Game Pass: un accordo andato in porto, che ha consentito alla casa di Redmond di avvicinarsi a un certo tipo di utenza e a SEGA di guadagnare ulteriore popolarità.

Non a caso Utsumi ha confermato che i rapporti con Microsoft sono ancora buoni e molto stretti, anche alla luce delle opinioni espresse da Phil Spencer e dagli altri dirigenti, che tengono SEGA e il suo catalogo in grandissima considerazione, più di Sony e Microsoft.