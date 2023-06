Pokémon Scarlatto e Violetto: patch 1.3.2 disponibile, ecco i dettagli

Poche ore fa Game Freak ha pubblicato la patch 1.3.2 di Pokémon Scarlatto e Violetto. Non aspettatevi grosse novità: si tratta di un aggiornamento minore, mirato a correggere alcuni problemi legati agli scontri online.

Stando alle note in italiano pubblicato sul sito ufficiale di Nintendo, con l'aggiornamento odierno sono state "implementante delle modifiche in vista delle Gare in Diretta", ovvero le competizioni ufficiali come i Campionati Internazionali Pokémon, senza tuttavia aggiungere dettagli precisi in merito.

Non dovrebbe trattarsi delle uniche novità. Il portale Sereebi.net infatti afferma che oltre ai cambiamenti delle Gare in Diretta, la patch 1.3.2 modifica l'abilità "Risplendi", che ora non riduce più la statistica Precisione dell'utilizzatore.

Parliamo comunque in una patch minore e per vedere novità sostanziali probabile sarà necessario attendere l'uscita de Il Tesoro dell'Area Zero, l'espansione in due parti di Pokémon Scarlatto e Violetto in arrivo durante il prossimo autunno e inverno, che introdurranno nuove storie, ambientazioni e, ovviamente, vecchi e nuovi Pokémon da catturare. Abbiamo rivisto questo DLC durante il Nintendo Direct della scorsa settimana, dove per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer.