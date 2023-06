Pokémon Scarlatto e Violetto, nuovo trailer dell'espansione divisa in due parti dal Nintendo Direct

Vediamo il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto - Il tesoro dell'area zero: La maschera turchese / Il disco indaco, l'espansione dell'ultimo episodio della serie Pokémon, presentato durante il Nintendo Direct odierno.

La prima metà del trailer era ambientata in campagna, mentre la seconda in un'accademia futuristica. Nintendo ha promesso che presto svelerà delle nuove informazioni su questa attesissima espansione, divisa in due parti, delle quali la prima è prevista per l'autunno 2023, su Nintendo Switch, naturalmente.

Pokémon Scarlatto e Violetto è l'ultimo episodio della serie maggiore e ha riscosso un successo enorme in tutto il mondo, vendendo milioni di copie. Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.