Sonic Superstars: il trailer del Nintendo Direct presenta Amy e il multiplayer co-op

Sonic Superstars è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione del Nintendo Direct, che ha presentato più nel dettaglio le caratteristiche di questo nuovo platform con focus su varie caratteristiche tra cui la presenza di Amy e il multiplayer cooperativo per 4 giocatori.

Il gioco punta ad essere un classico Sonic ma con una nuovissima grafica in 2D, riprendendo però ambientazioni, caratteristiche e spirito degli originali.

Il risultato è un platform classicamente "2,5D" che punta forte sulla velocità e gli elementi costitutivi tradizionali di Sonic ma con nuove possibilità offerte.

Oltre ai vari personaggi utilizzabili, la novità maggiore è sicuramente il multiplayer cooperativo a 4 giocatori, che consente nuove possibilità in termini di gameplay e dovrebbe anche portare con sé meccaniche piuttosto inedite rispetto ai Sonic standard, rimanendo però fedele all'estetica classica e allo spirito generale della serie-simbolo di Sega.

Sonic Superstars non ha ancora una data d'uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso dell'autunno 2023 su PC e console, in questo caso lo vediamo in azione su Nintendo Switch.