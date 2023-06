Persona 5 Tactica, nuovo trailer del gameplay dal Nintendo Direct

Persona 5 Tactica è stato mostrato da Atlus con un nuovo trailer del gameplay, realizzato dal team di sviluppo in occasione del Nintendo Direct che stanno trasmettendo proprio in questi minuti.

Annunciato durante l'Xbox Games Showcase, Persona 5 Tactica è esattamente ciò che il titolo suggerisce: un RPG tattico ambientato nell'universo di Persona 5, sebbene con storia e meccaniche diverse.

Al centro dell'avventura ci sono anche in questo caso i Phantom Thieves, i ladri fantasma che usano il potere delle Persona per liberare il cuore delle persone corrotte. Un giorno, però, la squadra si ritrova catapultata in un mondo sconosciuto, dai tratti medievali, dove si uniranno alle forze ribelli per dar vita a una rivoluzione.

Persona 5 Tactica miscela elementi tipici del franchise Atlus con altri derivanti dagli strategici classici, come la posizione sul tabellone e la formazione del party, introducendo anche spettacolari attacchi combinati.

Avete letto il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload?